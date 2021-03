Das Wetter: zunehmend regnerisch, in der Nacht Tiefstwerte bis minus 2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regenfälle, gebietsweise bis in tiefe Lagen Schnee, Abkühlung auf plus 5 bis minus 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen anfangs noch Schnee und Regen, später im Norden freundlicher. Am Wochenende in ganz Bayern viel Sonnenschein. Tiefstwerte nachts minus 2 bis minus 8 Grad, tagsüber zunächst bis 7, am Sonntag bis 11 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.03.2021 22:45 Uhr