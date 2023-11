Das Wetter: Zunehmend Regen und Schneefall, bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe teils klar, nördlich der Donau regnerisch. Später auch im Süden Regen. Tiefstwerte zwischen 6 und minus 2 Grad. Im Tagesverlauf an den Alpen Regen, im Norden teils kräftige Regen- und Graupelschauer, oberhalb von 500 bis 800 Metern auch Schneefall. Höchstwerte zwischen minus 2 und 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch am Wochenende viele Wolken mit Regen, Schneeregen oder Schnee. An den Alpen schneit es teils länger anhaltend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 01:00 Uhr