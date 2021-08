Das Wetter: zunehmend Regen, in der Nacht 14 bis 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend immer mehr Regen, teils auch kräftige Gewitter. Für Teile Ober- und Niederbayerns besteht eine Unwetterwarnung mit Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen. In der Nacht halten die Niederschläge an - es kühlt ab bis auf 11 Grad. Morgen Sonne, Wolken und einzelne Schauer bei Höchstwerten zwischen 17 und 26 Grad. Am Montag und Dienstag zumeist freundlich und warm.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.08.2021 19:15 Uhr