Das Wetter: Zunehmend klar und Abkühlung auf 14 bis 9 Grad.

Special Olympics World Games werden in Berlin eröffnet

Berlin: Im Olympiastadion läuft die Eröffnungsfeier der Special Olympics World Games. Zum Start der Weltspiele für Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung laufen gerade die rund 7.000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen ein. Insgesamt treten sie in den nächsten neun Tagen in 26 Sportarten an. Dazu zählen unter anderem Leichtathletik und Fußball genauso wie Kanu, Radsport oder Judo. Bei der Eröffnungsfeier dabei ist auch Bundespräsident Steinmeier und Staatsgäste aus etwa 70 Ländern. Prominenter Unterstützer der Spiele ist der deutsche Basketball-Star Dirk Nowitzki. Er erhofft sich mehr Aufmerksamkeit für den Sport von Menschen mit Behinderung. Ihren Ursprung haben die Special Olympics in den 1960er Jahren in den USA. In Chicago fanden 1968 die ersten sogenannten Special Olympics International Summer Games statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2023 20:45 Uhr