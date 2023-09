Das Wetter: Zunehmend freundlich bei 19 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Wolken und Sonne. Letzte Schauer ziehen südostwärts ab. Lebhafter Wind bei 19 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Donnerstag nach einzelnen Nebelfeldern oft sonnig und meist trocken. Freitag bewölkt und regnerisch. Höchstwerte 22 bis 27 Grad, am Freitag Abkühlung auf 14 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 15:00 Uhr