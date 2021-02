Das Wetter: zunehmend freundlich, 7 bis 17 Grad

Söder kündigt weitere Öffnungen an

München: In Bayern sollen Gärtnereien und Blumenläden ab kommender Woche wieder öffnen dürfen. Ministerpräsident Söder sagte in München, einen entsprechenden Vorschlag wolle er dem bayerischen Kabinett diese Woche machen. Auch pflegerische Dienstleistungen, wie zum Beispiel Fußpflege, sollen wieder erlaubt sein. In Regionen mit einer Corona-Inzidenz unter 35 will Söder weitere lokale Lockerungen erlauben. Darüber wolle er auch kommende Woche mit dem Bund und den anderen Bundesländern diskutieren, so der bayerische Ministerpräsident. Es könnten dann mehr private Kontakte erlaubt werden und weitere Beschränkungen für den Handel fallen. Auch für die Bereiche Sport und Kultur seien Lockerungen denkbar, dort, wo die Inzidenz unter 35 liege. - Für die Landkreise an der tschechischen Grenze kündigte Söder jeweils 1.000 zusätzliche Impfdosen sowie mehr Schnelltests an. Außerdem werde das Modell der Pendlerquarantäne weiterentwickelt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.02.2021 11:45 Uhr