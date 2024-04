Das Wetter: Zunehmend bewölkt, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Im Osten stellenweise freundlich, sonst zunehmend bewölkt und vereinzelt Regen, der in Schwaben auch kräftiger ausfallen kann. Sehr windig bei Werten von 10 bis 25 Grad. In der Nacht stellenweise Regen, in höheren Lagen Schnee bei 8 bis 2 Grad. Die Aussichten: Morgen meist bewölkt mit Niederschlägen. Am Donnerstag und Freitag wieder überwiegend freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 15:00 Uhr