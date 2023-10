Das Wetter: Zunehmend bewölkt, später örtlich Regen, 10 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag von Südwesten her mehr Wolken, in Schwaben und im westlichen Franken dann auch örtlich Regen. Höchstwerte 10 bis 19 Grad. Kommende Nacht im Süden klar, im Norden und der Mitte noch Regen, 10 bis 3 Grad. Bis Samstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Regen. Höchstwerte 12 bis 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 14:45 Uhr