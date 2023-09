Das Wetter: Zunehmend bewölkt mit Regenfällen

Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt. Von Südwesten her gebietsweise schauerartige, teils kräftige und gewittrige Regenfälle; im Süden örtlich Starkregen. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. In der Nacht erst Auflockerungen, später wieder einzelne Schauer und Gewitter. Tiefstwerte um 14 Grad. Morgen unbeständig und windig bei 19 bis 22 Grad. Mittwoch und Donnerstag überwiegend sonnig und weitgehend trocken. 23 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 12:00 Uhr