Das Wetter: Zunehmend bewölkt, in Franken und Schwaben aber freundlicher

Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt, mit sonnigen Abschnitten vor allem in Franken und Schwaben. Temperaturen bei 10 bis 17 Grad. In der Nacht meist klar bei plus 5 bis minus 1 Grad. Morgen meist trocken mit Sonne und Wolken; im Westen länger sonnig. Freitag und Samstag sonnig mit wenigen Wolken, dabei am Freitag windig, Höchstwerte morgen 11 bis 17 Grad, ab Freitag wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 06:00 Uhr