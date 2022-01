Das Wetter: Zunehmend bewölkt bei 0 bis 4 Grad

Nachrichtenarchiv - 07.01.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis zum Bayerischen Wald abseits von Nebelfeldern zunächst sonnig. Sonst zunehmend bewölkt und vereinzelt Schnee oder Schneeregen. Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad. In der kommenden Nacht vorübergehend Auflockerungen, später Schneefall bei Werten um minus 1 Grad. Die Aussichten bis Montag: Oft bewölkt und gelegentlich Schnee oder Schneeregen, in tiefen Lagen auch Regen. Mitunter windig. Tageshöchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.01.2022 09:15 Uhr