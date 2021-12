Das Wetter: Zunächst sonnig, später gebietsweise Schnee

Nachrichtenarchiv - 10.12.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst sonnig, später von Westen immer mehr Wolken und im westlichen Franken sowie südlich der Donau etwas Schneeregen oder Schnee. Dabei böiger Wind bei höchstens 0 bis 3 Grad. In der Nacht verbreitet Schneeregen oder Schnee. Bis Montag bleibt es überwiegend stark bewölkt oder trüb mit Schnee, Schneeregen, am Sonntag auch Regen. Tageshöchstwerte zwischen 0 und 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2021 08:00 Uhr