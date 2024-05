Das Wetter: Zunächst Regen, später einzelne Schauer und Gewitter; 16 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute zunächst bewölkt, gebietsweise Regen. Dann von Westen her Schauer, nur vereinzelt Sonne. Örtlich kräftige Gewitter. Höchstwerte 16 bis 20 Grad. In der Nacht bewölkt, bei Regen oder Gewittern, an den Alpen teils länger Regen. Tiefstwerte um 10 Grad. In den nächsten Tage teils trüb und meist regnerisch. Mitunter Dauerregen mit steigender Hochwassergefahr, im Norden Frankens sind Gewitter möglich. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad, Höchstwerte bis maximal 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 06:00 Uhr