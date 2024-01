Das Wetter: Zunächst oft noch Regen, später Schnee

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens Schnee. Sonst meist bedeckt und zunächst Regen, der später mehr und mehr ebenfalls in Schnee übergeht. Höchstwerte -2 bis +9 Grad. In der Nacht ziehen sich die Schneefälle an die Alpen zurück, Tiefstwerte um -5 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen teils freundlich, teils bewölkt und nur noch vereinzelt Schneeschauer. Am Wochenende oft sonnig bei Höchstwerten zwischen -3 und +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 07:00 Uhr