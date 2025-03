Das Wetter: zunächst örtlich Nebel, dann Sonne

Das Wetter in Deutschland: Vereinzelte Nebelfelder lösen sich bis zum Mittag auf, dann ist es überall sonnig bei 16 bis 20 Grad. An der See kühler. Morgen und auch am Wochenede überwiegend sonnig. Am Sonntag im Südwesten im Tagesverlauf wolkiger, aber trocken.

