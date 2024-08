Das Wetter: Zunächst freundlich, später Gewitter

Das Wetter in Bayern: Zunächst vielerorts freundlich und länger sonnig, später im Süden zunehmende Gewitterneigung. Höchstwerte 27 bis 31 Grad. In der Nacht abklingende Gewitter, im Norden klar bei Tiefstwerten um 18 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt, mit einzelnen Schauern und Gewittern besonders im Süden. Am Sonntag oft bewölkt mit teils gewittrigen und auch länger anhaltenden Regenfällen. Etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 12:00 Uhr