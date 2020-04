Das Wetter: zunächst freundlich, später auch Schauer, bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es überwiegend freundlich bei 20 bis 24 Grad, später kann es an den Alpen Schauer geben. In der meist klaren Nacht sinken die Temperaturen auf Werte um 9 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es sonnig mit einzelnen Schauern und Gewittern an den Alpen. Morgen Höchstwerte zwischen 14 und 20 Grad, ab Sonntag wieder wärmer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.04.2020 11:15 Uhr