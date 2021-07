Das Wetter: Zum Abend im Westen freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Teilen Süd- und Ostbayerns weitere Regenfälle, im Westen freundlicher. Zum Abend hin auch im übrigen Bayern Wetterbesserung. Höchstwerte bis 25 Grad. In der überwiegend klaren Nacht Abkühlung auf 16 bis 11 Grad. Morgen viel Sonnenschein. Freitag und Samstag in Nordbayern recht freundlich, im Süden unbeständig mit Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte 21 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 15:00 Uhr