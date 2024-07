Das Wetter: Zum Abend hin Schauer und Gewitter, vor allem im Westen und an den Alpen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonne und nur wenige Wolken bei 30 bis 34 Grad. Später im Westen und an den Alpen einzelne, teils kräftige Gewitter. Nächtliche Tiefstwerte um 18 Grad. Morgen Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. Mit 20 bis 28 Grad kühler. Die weiteren Aussichten: Am Freitag unbeständig mit gewittrigen Regenfällen. Am Samstag wieder freundlicher und meistens trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 16:00 Uhr