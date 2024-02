Das Wetter: zuerst noch Schauer, später trocken

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und windig, vereinzelt Schauer. In der Nacht nur noch an den Alpen Regen, Tiefstwerte zwischen 4 und 0 Grad. Morgen wolkig, aber trocken. Am Untermain und an den Alpen auch sonnig bei 5 bis 14 Grad. Am Aschermittwoch wieder wechselhaft mit Regen. Tiefstwerte in den Nächten zwischen plus 8 und minus 3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 17:00 Uhr