Das Wetter: Zeitweise Schnee, maximal 0 bis 3 Grad

08.01.2022 10:45 Uhr

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und zeitweise Schnee, nachmittags von Westen her nachlassend. Dabei lebhafter Wind. Höchstwerte 0 bis 3 Grad. In der Nacht neue, in Nordbayern auch länger anhaltende Schneefälle. Abkühlung auf minus 2 Grad. Morgen und übermorgen weiter stark bewölkt und gelegentlich Schnee oder Schneeregen. Am Dienstag trocken und auch ein wenig freundlicher. Tageshöchstwerte 0 bis 5 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 10:45 Uhr