Das Wetter: Zeitweise Regen, Höchstwerte 4 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.12.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und zeitweise Regen. Lebhafter, mitunter stark auffrischender Wind. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. Nachts verbreitet, teils länger anhaltend Regen; Tiefstwerte um 6 Grad. Die Aussichten: Morgen und Donnerstag recht windig und zeitweise Regen. An Silvester weitgehend trocken und vor allem südlich der Donau oft sonnig. Höchstwerte 10 bis 15 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.12.2021 11:45 Uhr