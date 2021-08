Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, zeitweise Regen. Höchstwerte 15 bis 18, am Untermain bis zu 19 Grad. Auch in der Nacht Regenfälle und Temperaturrückgang auf 10 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft, es fällt immer wieder Regen. Höchstwerte 14 bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 10:00 Uhr