Das Wetter: Zeitweise Regen bei 16 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Mal freundliche Abschnitte, mal Regen bei 16 bis 20 Grad. In der Nacht vom Alpenrand bis Niederbayern noch Regen und Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen und am Montag teils längere freundliche Abschnitte und nur ganz vereinzelt Schauer. Am Dienstag viel Sonne. Tageshöchstwerte zunächst 20 bis 26, am Dienstag 27 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 10:00 Uhr