Meldungsarchiv - 27.07.2023 03:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Letzte, teils gewittrige Schauer, zeitweise klar, von Westen her neue Wolken. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. An den Alpen heute freundlicher, sonst oft bewölkt und von Westen her gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte morgen 17 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.07.2023 03:00 Uhr