Das Wetter: Wolkig und zeitweise Regen mit Unwetterwarnung

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist wolkig und zeitweise Regen. Für Teile Niederbayerns und die Oberpfalz gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Glatteisregen. Höchstwerte 2 bis 9 Grad. In der Nacht dann erneut Regen. Im Osten weiter Glättegefahr bei Tiefstwerten plus 7 bis minus 1 Grad. Die Aussichten bis Heiligabend: Morgen und am Freitag oft windig und bewölkt; dabei zeitweise teils länger anhaltender Regen. An Heiligabend weiterhin unbeständig und recht windig. Höchstwerte 4 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2022 06:00 Uhr