Das Wetter: wolkig mit Regen, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute im Südosten noch sonnig, ansonsten viele Wolken und Regen, später auch Graupelschauer oder Gewitter. Teils starker Wind, die Temperaturen steigen auf 8 bis 14 Grad. Morgen zeitweise Regen und Wind, in den Bergen Schnee. Am Montag Sonne, Wolken und Schauer, am Dienstag mehr Sonne. Die Höchstwerte; 3 bis 12 Grad, am Dienstag milder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 09:15 Uhr