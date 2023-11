Das Wetter: Wolkig mit Niederschlägen, aber auch etwas Sonne

Das Wetter in Bayern: An den Alpen trüb und zeitweise Schnee. Sonst viele Wolken und etwas Sonne, später von Nordwesten her Schnee-, in den Niederungen auch Schneeregen- oder Regenschauer. Weiterhin lebhafter Wind. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. Nachts leichter Frost bei Tiefstwerten um die minus 1 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: In den kommenden Tagen wenig Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 10:00 Uhr