Das Wetter: Wolkig, in Alpennähe auch sonnig, bis 16 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.02.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe scheint zeitweise die Sonne. Nach Norden hin gibt es mehr Wolken, und vor allem in Franken regnet es leicht. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 16 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen vor allem in der Rhön und im Thüringer Wald. Die weiteren Aussichten: Morgen heiter, an den Alpen Schauer, windig bei 4 bis 9 Grad. Am Sonntag wolkig und etwas Regen. Am Montag wechselhaftes Schauerwetter, bis 8 Grad. In der Nacht 5 bis minus 3 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2022 06:00 Uhr