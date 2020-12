Das Wetter: Wolkig, etwas Regen oder Schneeregen, höchstens 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist trüb durch Hochnebel, nur in Teilen Oberfrankens und Niederbayerns mitunter längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Nachts weiterhin bewölkt, im Südosten vorübergehend etwas Schnee möglich; Tiefstwerte um minus 4 Grad. Die Aussichten: Auch in den kommenden Tagen meist bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten morgen und am Freitag in Alpennähe. Am Samstag trüb mit Schnee und Schneeregen. Höchstwerte tagsüber minus 2 bis plus 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2020 06:00 Uhr