Das Wetter: Wolken und teils Regen bei bis zu 11 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Trump verklagt seinen Ex-Anwalt Cohen

Miami: Der frühere US-Präsident Trump fordert von seinem Ex-Anwalt Cohen jetzt 500 Millionen Dollar Schadenersatz. In einer Zivilklage in Florida wirft Trump ihm vor, er habe das Anwaltsgeheimnis verletzt und sich nicht an Vertraulichkeits-Vereinbarungen gehalten. Cohen ist Kronzeuge der Anklage, die in New York gegen Trump erhoben wurde. Der Anwalt hat eine Schweigegeld-Zahlung in Trumps Auftrag gestanden und ist dafür verurteilt worden. Gegen Trump wird ermittelt, weil das Schweigegeld in seinen Firmen falsch verbucht und als nicht deklarierte Wahlkampfspende verwendet worden sein soll. Nun versucht der Ex-Präsident, Cohens Glaubwürdigkeit zu erschüttern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2023 07:00 Uhr