Das Wetter: Wolken und teils Regen, 15 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt, in Teilen Unterfrankens und Schwabens auch Regen. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. Morgen überwiegend bewölkt und einzelne Schauer, im Süden häufig Regen. An Allerheiligen ganz im Norden bewölkt, sonst zeitweise freundlich, in Alpennähe auch länger Sonne. Höchstemperaturen 9 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 16:00 Uhr