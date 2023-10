Das Wetter: Wolken und teils Regen, 15 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Von Südwesten immer mehr Wolken, in Teilen Unterfrankens und Schwabens kann es regnen. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. Die Aussichten: Morgen überwiegend bewölkt und einzelne Schauer, im Süden häufig Regen. An Allerheiligen ganz im Norden bewölkt, sonst zeitweise freundlich, in Alpennähe auch längerer Sonnenschein. Tageshöchsttemperaturen zwischen 9 und 17 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2023 11:45 Uhr