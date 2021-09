Das Wetter: Wolken und sonnige Abschnitte, Höchstwerte 14 bis 21 Grad

SPD will schnelle Sondierungen, Grünen-Fraktion konstituiert

Berlin: Die Sozialdemokraten sind bereit, die Sondierungen mit Grünen und FDP zur Bildung einer Regierung noch in dieser Woche zu starten. Wie SPD-Fraktionschef Mützenich sagte, ist gestern an die beiden Parteien eine entsprechende Einladung ergangen. Grüne und FDP wollen zunächst untereinander Gespräche führen, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Bei der konstituierenden Sitzung der Grünen-Bundestagsfraktion sagte deren Vorsitzender Hofreiter, man sei optimistisch, konstruktiv arbeiten zu können, um wirklich die Probleme in diesem Land angehen zu können. Das sei das, was die Bürger erwarteten. Gerade weil es zwischen FDP und Grünen in vielen Fragen unterschiedliche Auffassungen gebe, sei es entscheidend, gemeinsam Lösungen für die strittigen Fragen zu finden. Die Co-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckart erklärte auf Nachfrage, Personalfragen würden am Ende entschieden.

