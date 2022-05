Das Wetter: Wolken und Sonne, später kräftige Gewitter

Selenskyj sieht die Welt an einem Wendepunkt

Davos: Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht die Welt an einem Wendepunkt. Knapp drei Monate nach dem Beginn des russischen Angriffs auf sein Land wurde Selenskyj beim Weltwirtschaftsforum in Davos für die Eröffnungsrede zugeschaltet. Er sagte, Russland sei zu einem Land der Kriegsverbrecher geworden. Selensksyj sagte, sein Land liege in Trümmern. Das Schwarze Meer sei kein Handelsweg mehr, auch der Luftraum über der Ukraine könne nicht mehr benutzt werden. Man wisse seit 1938, was geschehe, wenn einem Aggressor kein Widerstand geleistet werde. - Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte zuvor Ungarn aufgefordert, einem Öleinfuhr-Embargo gegen Russland zuzustimmen. Bisher blockiert die Regierung in Budapest diese Maßnahme, die Teil eines sechsten EU-Sanktions-Pakets gegen Moskau ist. Es sei jetzt wichtig zusammenzuhalten, so Habeck in seinem Eröffnungsbeitrag in Davos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2022 12:00 Uhr