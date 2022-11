Das Wetter: Wolken und Sonne, örtlich Regen, bis 14 Grad

Nachrichtenarchiv - 14.11.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig. Nur im westlichen Franken und in Schwaben zeitweise bewölkt, örtlich etwas Regen möglich. Höchstwerte 10 bis 14 Grad. Kommende Nacht meist klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte um 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nach örtlichem Nebel teils sonnig, teils bewölkt. In Franken auch Regen möglich. Am Mittwoch und Donnerstag überwiegend bewölkt und zeitweise Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2022 09:15 Uhr