Das Wetter: Wolken und Sonne, im Süden Schauer bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden erst viele Wolken und einzelne Schauer, später freundlicher. In Nordbayern wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten und meist trocken. Höchstwerte 21 bis 26 Grad. In der Nacht klart es auf bei Tiefstwerten um 14 Grad. Die Aussichten: Bis Samstag überwiegend sonnig. Nachmittags und abends vereinzelte Gewitter möglich - besonders in der Nähe der Berge. Temperaturen 26 bis 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 06:00 Uhr