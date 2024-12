Das Wetter: Wolken und Sonne, bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, im Westen einzelne Schauer, Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Kommende Nacht im Norden bewölkt, in Unterfranken ist Regen möglich, sonst teils klar, teils wolkig bei Tiefstwerten um 3 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Morgen teils sonnig, teils bewölkt und gebietsweise Regen bei 8 bis 13 Grad. Am Freitag an den Alpen zeitweise Schnee, am Samstag südlich der Donau freundlich, sonst bewölkt und teils Regen. Höchstwerte 1 bis 8 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2024 13:15 Uhr