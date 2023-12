Das Wetter: Wolken und Sonne bei 2 bis 7 Grad.

Das Wetter in Bayern: An der Donau und in Teilen der Oberpfalz oft noch neblig-trüb, sonst sonnig bei 0 bis 7 Grad. In der Nacht meistens klar, um - 2 Grad. Morgen gebietsweise erst Nebel oder Hochnebel. Danach Sonne. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag im Süden freundlich, im Norden immer mehr Wolken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2023 14:00 Uhr