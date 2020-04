Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist dichte Wolken und schauerartiger Regen, nur im Südosten Sonne und Wolken. Höchstwerte 13 bis 21 Grad, dabei böiger Wind. Auch morgen und am Samstag häufig Schauer und teils windig, aber auch Sonne hie und da, bei maximal 11 bis 17 Grad. Am Sonntag freundlicher und nur noch einzelne Schauer bei 13 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 06:00 Uhr