Das Wetter: Wolken und Regen, Tiefstwerte um 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und im Westen Frankens etwas Regen. Auch in der Nacht bewölkt und zeitweise Regen, Tiefsttemperaturen 11 bis 7 Grad. Morgen und am Samstag überwiegend bewölkt und zeitweise Regen. Am Sonntag von Süden her freundlicher.Tiefstwerte 12 bis 7 Grad; Tageshöchstwerte zunächst 15 bis 19, am Sonntag zwischen 19 und 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2022 18:00 Uhr