Das Wetter: Wolken & Regen bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es bewölkt, am ehesten lockert es am Nachmittag hier und dort kurz auf. Vereinzelt regnet es, vor allem im Westen Bayerns und in Alpennähe. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Morgen südlich der Donau oft sonnig, sonst vielerorts bewölkt oder trüb, dafür weitgehend trocken. Freitag und Samstag windig und bewölkt, ab und zu kommt die Sonne raus, es kann aber stellenweise regnen. Höchstwerte 10 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 06:00 Uhr