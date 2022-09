Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, vereinzelte Schauer und sehr windig. Vor allem am schwäbischen Alpenrand schaut ab und zu die Sonne durch. 11 bis 16 Grad. In der Nacht überwiegend bewölkt, gebietsweise Regen bei Tiefstwerten um 7 Grad. Morgen Sonne und Wolken, gen Osten etwas Regen. Ab Mittwoch zunehmen sonniger. Höchstwerte 11 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2022 12:00 Uhr