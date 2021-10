Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und immer wieder Regen, am Nachmittag im Bergland auch Schnee. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Auch morgen Schauer und Schneeflocken bis in mittlere Lagen bei maximal 4 bis 10 Grad. Am Donnerstag und Freitag meist trocken, aber bewölkt und mit 9 bis 14 Grad wieder etwas milder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 06:00 Uhr