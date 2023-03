Meldungsarchiv - 31.03.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Regnerisch, im Tagesverlauf aber im Süden auch sonnige Abschnitte. Es weht ein lebhafter bis starker Wind, im Süden Gefahr von Sturmböen. Höchstwerte 11 bis 15 Grad. Die Aussichten: Am Wochenende meist bewölkt und zeitweise Regen, morgen noch recht windig bei 7 bis 12 Grad. Am Montag wieder verbreitet freundlicher, nur südlich der Donau Regen- oder Schneeschauer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2023 09:45 Uhr