Das Wetter: Wolken und örtlich Regen, maximal 1 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und gebietsweise Regen. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. In der Nacht regnet es noch vereinzelt. Bei Tiefstwerten um 3 Grad bleibt es frostfrei. Auch morgen und übermorgen immer wieder Regen, aber milder. Am Donnerstag trocken und freundlicher. Höchstwerte am Tag 6 bis 13 Grad, in den Nächten kühlt es auf 8 bis 3 Grad ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 10:00 Uhr