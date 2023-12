Das Wetter: Wolken und gebietsweise Schnee, Schneeregen oder Regen, teils auch gefrierender Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Wolken und gebietsweise Schnee, Schneeregen oder Regen, teils auch gefrierender Regen mit Glatteisgefahr. Die Temperaturen liegen zwischen minus einem Grad in Ostbayern und plus 4 Grad am Bodensee. In der Nacht Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen und die nächsten Tage zumeist wolkig. Nur am Albenrand sonnige Abschnitte bei Tageshöchstwerten zwischen 2 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 12:00 Uhr