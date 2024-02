Das Wetter: Wolken und gebietsweise Regen bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und am Vormittag vor allem an den Alpen und im Südosten regnerisch. Ab und zu kommt auch kurz die Sonne raus. Bei böigem Wind wird es höchstens 7 bis 12 Grad warm. In der Nacht kann es weiter regnen bei Tiefstwerten um 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen ähnlich wie heute, am Mittwoch im Süden freundlicher, am Donnerstag wieder überall bewölkt und regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 10:00 Uhr