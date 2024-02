Das Wetter: Wolken und gebietsweise Regen bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gebietsweise Regen. Später ab und zu kurze sonnige Abschnitte. Lebhafter Wind mit starken Böen bei 7 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen viele Wolken und vereinzelt Regen. Mittwoch im Süden Sonne und Wolken, im Norden meist bewölkt und teils regnerisch. Am Donnerstag Wolken und von Nordwesten her erneut Regen. Mitunter lebhafte Winde bei 6 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 06:00 Uhr