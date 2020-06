Das Wetter: Wolken und etwas Sonne, später Regen und Gewitter, 17 bis 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vor allem im Osten noch sonnige Abschnitte, sonst ziehen von Westen her Regen- und vereinzelt kräftige Gewitter durch. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf Temperaturen um 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils gewittriger Regen, später zögernd freundlicher. Ab Freitag teils sonnig, teils bewölkt mit vereinzelten Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 16 bis 22 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2020 11:45 Uhr